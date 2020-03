Windows 10: problemi con l'aggiornamento KB4535996. Segnalati crash e BSOD

A pochi giorni dal lancio dell'aggiornamento KB4535996 per Windows 10, gli utenti hanno iniziato a lamentare problemi con il pacchetto, che è stato rilasciato per correggere i disservizi segnalati con Windows Search e la stampa.

Secondo quanto affermato da WindowsLatest, che ha ripreso alcuni commenti lasciati dagli utenti nella sezione del forum e sulla community di Microsoft, alcune persone hanno riscontrato problemi durante e dopo l'installazione di Windows 10 KB4535996.

Molti inoltre non riuscirebbero nemmeno a completare il processo d'installazione, in quanto l'OS generebbe i messaggi d'errore generici 0x800f0922 e 0x80070003.

"Windows Update lo elenca come un aggiornamento opzionale in cui posso fare click su Scarica ed Installa. Dopo aver effettuato il download dallo 0 al 100%, l'installazione procede, quindi richiede il riavvio, dopo di che inizia il processo che si conclude con una schermata blu una volta raggiunto il 6%. A questo punto il PC si riavvia ed indica che non è stato possibile completare la procedura, e se clicco sulla risoluzione dei problemi non trova nulla" osserva un utente.

Messaggi simili sono presenti anche sul forum di Microsoft, dove vari utenti hanno dichiarato di aver riscontrato blocchi casuali, la Blue Screen of Death o problemi alle prestazioni. In tutte le circostanze, i disservizi sarebbero rientrate a seguito della disinstallazione del pacchetto.

Questi nuovi problemi si aggiungono a quelli riportati con l'ultimo Patch Tuesday di Febbraio.