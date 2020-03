Windows 10: problemi per l'aggiornamento KB4541335

Nelle ultime ore molti utenti hanno lamentato problemi con l'aggiornamento KB4541335 di Windows 10, che è stato rilasciato nella terza settimana di marzo sotto forma di update facoltativo. Secondo quanto affermato, il pacchetto non completerebbe con successo l'installazione sulle macchine che eseguono Windows 10 1903 e 1909.

Sono tanti gli utenti che sull'hub dedicato ai feedback di Microsoft hanno pubblicato post in cui parlano appunto dell'aggiornamento. I messaggi d'errore sono tanti: alcuni lamentano la comparsa del codice 0x800f0831, altri invece il messaggio generico in cui viene evidenziato che "si sono verificati problemi durante l'installazione di alcuni aggiornamenti".

Non è tutto però, perchè alcune persone hanno riscontrato anche crash anomali del sistema durante il processo d'aggiornamento. Un utente sottolinea che quando la barra di avanzamento ha raggiunto il 74%, il computer ha smesso di funzionare e si è freezato e non è stato nemmeno possibile aprire il Task Manager per l'arresto forzato.

Al momento Microsoft non ha diffuso alcuna indicazione a riguardo, ed infatti in molti consigliano di mettere momentaneamente in pausa il processo per evitare problemi di sorta. La scelta può essere effettuata direttamente dalla pagina Windows Update attraverso il tasto dedicato.

Ricordiamo che Microsoft ha messo in pausa la distribuzione degli aggiornamenti non essenziali di Windows 10.