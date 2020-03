Windows 10: problemi con l'aggiornamento KB4551762. Come risolvere

Ancora problemi per Windows 10. Secondo quanto riportato da WindowsLatest, un numero elevato di utenti stanno lamentando disservizi a seguito dell'installazione della patch che porta il numero identificativo KB4551762. Nello specifico, sono lamentati rallentamenti ed un anomalo uso della CPU.

La patch era stata rilasciata la scorsa settimana per correggere la vulnerabilità di sicurezza in SMBv3, che era trapelata accidentalmente in anticipo rispetto al protocollo. Microsoft era immediatamente corsa ai ripari rilasciando l'aggiornamento sulle versioni 1903 e 1909 di Ten.

Nelle ultime ore anche sul forum di Microsoft si sono moltiplicate le segnalazioni, e lo stesso sta accadendo anche su Reddit.

In alcune circostanze non sarebbe nemmeno possibile completare la procedura d'aggiornamento, che genera i seguenti errori: 0x800f081f, 0x80004005, 0x80073701, 0x800f0988, 0x80071160 e 0x80240016.

Oltre a ciò, un numero di persone hanno anche riportato crash anomali e, come detto poco sopra, riduzioni delle prestazioni. In uno screenshot del task manager, che proponiamo in calce, è possibile vedere come l'uso del disco sia al 99%.

Non mancano ovviamente le Blue Screen of Death, ed altri riferiscono che i PC entrano in modalità di ripristino in automatico e senza motivo.

I problemi, quindi, sembrano essere molto diffusi ed al momento l'unico modo per risolvere è rappresentato dalla disinstallazione di KB4551762 dalle impostazioni.