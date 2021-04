Windows 10, ancora problemi con l'aggiornamento KB5001330: le ultime segnalazioni

Dopo i problemi segnalati qualche giorno fa, arrivano nuove indicazioni sull'aggiornamento KB5001330 di Windows 10, che a quanto pare starebbe provocando non pochi grattacapi agli utenti.

Secondo quanto riferito da BleepingComputer, l'aggiornamento di sicurezza di Windows starebbe causando problemi con l'accesso all cartelle condivise ed anche con la risoluzione dei DNS. Se si tenta di accedere alla cartella condivisa tramite l'indirizzo IP del server, però, la situazione sarebbe normale, a differenza di quanto avviene se si prova ad effettuare il login tramite il nome del server.

Nella maggior parte dei casi, gli utenti hanno risolto disinstallando l'update cumulativo, il che però porta anche alla rimozione dei fix di sicurezza.

Il problema è stato riscontrato maggiormente dagli utenti business. Emblematica è la dichiarazione di Dentrix, che ha riconosciuto il disservizio ed ha pubblicato una procedura ripresa direttamente da BleepingComputer per ovviare al bug.

In molti clienti Dentrix però hanno osservato che non si tratta di una soluzione adeguata, dal momento che le modifiche al LLMNR potrebbero causare lag durante l'utilizzo del software.

Da parte di Microsoft al momento ancora non sono giunte informazioni ufficiali, e vi terremo aggiornati non appena saranno disponibili novità. Fateci sapere tramite la sezione commenti se anche voi state riscontrando problemi con il pacchetto in questione o meno.