Windows 10, problemi con l'aggiornamento KB5003214: ecco cosa sta succedendo

Nuovo bug in Windows 10, introdotto dall'aggiornamento KB5003214 per il May 2021 Update, il 20H2 Update ed il May 2020 Update. Il pacchetto facoltativo infatti sta provocando problemi con la barra delle applicazioni, ma sono in molti a lamentare disservizi anche in altri comparti dell'OS.

Sui sistemi basati sul May 2020 Update o che hanno installato la patch opzionale KB5003214 vengono segnalati problemi con l'ordinamento della barra delle applicazioni: le icone si sovrappongono o scompaiono, soprattutto quando la funzione "Notizie ed Interessi" è abilitata.

Parallelamente, viene anche segnalato che il Centro Notifiche e l'icona di rete hanno smesso di funzionare dopo la patch. In alcuni casi, le icone della barra delle applicazioni si spostano in maniera del tutto casuale: addirittura viene segnalata la loro improvvisa scomparsa, anche quando è abilitata la barra "Notizie ed Interessi".

Anche la casella di ricerca non viene visualizzata sulla barra delle applicazioni, mentre altri hanno segnalati problemi con la risoluzione dei monitor, ma questo potrebbe essere comunque collegato al bug della barra delle applicazioni.

Almeno nel momento in cui stiamo scrivendo, l'unico modo per risolvere sembra essere rappresentato dalla disinstallazione dell'aggiornamento cumulativo, ma se non avete intenzione di procedere in questa direzione una possibile soluzione è rappresentata dalla disabilitazione della barra "Notizie ed Interessi" dalle Impostazioni.