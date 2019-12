Windows 10, ancora problemi per il File Explorer. In arrivo un fix

Ancora problemi per Windows 10. A seguito del lancio del November 2019 Update , sono tanti gli utenti che lamentano disservizi con il File Explorer di Windows 10, in particolare con lo strumento di ricerca. Microsoft però è al lavoro per risolvere e presto potrebbe arrivare una patch.

Secondo quanto riportato da vari siti, il colosso di Redmond starebbe lavorando ad un fix, che è già stato incluso nella prima Insider Preview di Windows 10 20H1, che sarà disponibile nella prima parte del prossimo anno.

Ciò che fa discutere è che la prima correzione è stata messa a disposizione dei partecipanti al programma Insider con la build 19013, che è stata inviata ai tester alcune settimane prima del lancio del November 2019 Update. Ciò significa che Microsoft ha lanciato un aggiornamento per il proprio sistema operativo conscia del problema presente al suo interno.

Nella build 19536 di Windows 10 20H1, inoltre, Microsoft ha anche ripristinato la possibilità di fare click con il pulsante destro sulla barra di ricerca.

Tra i problemi lamentati dagli utenti si segnalano crash alla barra, l'impossibilità di incollare testo ed altri bug con la ricerca di file e contenuti all'interno del sistema operativo.

Il fix però è ormai dietro l'angolo e con il 2020 ormai dietro l'angolo, i problemi dovrebbero essere alle spalle.