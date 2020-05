Windows 10 e i problemi della Game mode: FPS bassi e freeze

Dopo il problema legato alla rimozione dei file, torniamo a parlare di Windows 10 e dei suoi inconvenienti. Questa volta, la funzionalità che sta creando parecchi grattacapi agli utenti è la Game Mode del sistema operativo di Microsoft.

In particolare, stando anche a quanto riportato da Guru3D, la modalità pensata per ottimizzare le prestazioni dei giochi sta causando diversi problemi ai videogiocatori. Infatti, in questi giorni, la funzionalità originariamente introdotta nel 2017 è al centro di molte segnalazioni degli utenti, che lamentano FPS bassi, freeze e problemi prestazionali in generale.

Stando a quanto scritto da diversi utenti su Reddit, i principali titoli coinvolti sarebbero Call of Duty: Warzone e League of Legends. Inoltre, gli appassionati stanno provando a stilare una lista delle schede video "colpite". Tra queste, troviamo le AMD Radeon RX 5700 XT, RX 570, RX 480 e R9 290 e le NVIDIA GeForce GTX 980 e GTX 1080.

Analizzando il problema, gli utenti hanno scoperto che basta disabilitare la Game Mode di Windows 10 per far tornare tutto alla normalità. Per fare questo, dovete recarvi nelle impostazioni e seguire il percorso Giochi > Modalità gioco. Da qui sarete in grado di disattivare l'opzione coinvolta.

Insomma, Windows 10 sta creando ancora una volta inconvenienti a determinati utenti. Voi avete riscontrato problemi di questo tipo? Fatecelo sapere nello spazio dei commenti presente qui sotto!