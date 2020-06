Windows 10, ancora problemi per il May 2020 Update: ora tocca all'ottimizzazione del disco

Ancora problemi per il May 2020 Update di Windows 10. Secondo quanto riferito da vari utenti su Windows Latest, lo strumento di ottimizzazione del disco starebbe provocando non pochi grattacapi agli utenti.

A quanto pare a seguito dell'installazione del major update, lo strumento non funzionerebbe più come prima ed oltre a non riportare lo stato corretto, non registrerebbe nemmeno quando e se e stata eseguita la scansione e l'ottimizzazione.

Di conseguenza, chiede di continuo agli utenti di effettuare nuovamente la scansione, anche se è stata effettuata di recente.

Microsoft a quanto pare è stata informata dagli utenti già lo scorso Gennaio, quando erano in corso i test del May 2020 Update, ma nonostante ciò non l'ha corretto ed infatti è presente anche nella versione finale. Un fix però potrebbe arrivare prossimamente attraverso Windows Update.

Drive Optimizer è uno strumento molto apprezzato dagli utenti, che contiene vari applicazioni tra cui quella che esegue la manutenzione sull'hard disk dei PC, allo scopo di migliorare le prestazioni, ma è anche in grado di effettuare la deframmentazione dei dischi, il che è utile soprattutto per coloro che utilizzano computer basati su dischi rigidi "tradizionali" e non su SSD.

Nella giornata di ieri è stato anche riportato un bug con le stampanti USB.