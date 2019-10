Windows 10: ancora problemi con il menù Start nonostante l'aggiornamento KB4522355

Nonostante il rilascio dell'aggiornamento KB4522355, il menù Start di Windows 10 continua ad avere problemi, insieme alle funzionalità di ricerca. Gli utenti infatti continuano a lamentare disservizi con l'utilizzo delle due funzionalità chiave.

Microsoft al momento ancora non ha diffuso informazioni e non ha riconosciuto i bug, ma Bleeping Computer sottolinea che dagli utenti che hanno installato l'aggiornamento continuano ad arrivare segnalazioni. Uno di questi ha affermato senza mezzi termini che "l'aggiornamento non ha risolto nulla. Ancora non mi funziona il menù Start, la funzione "Cerca" e le impostazioni. Anche se faccio click con il tasto destro del mouse sulle icone della barra delle applicazioni non cambia nulla". Lo stesso sottolinea anche di aver provato a ripristinare l'aggiornamento precedente nella speranza di metterci una pezza, ma il problema continuerebbe a persistere.

Su Reddit un altro utente scrive quanto segue: "posso confermare che il menù Start continua a non funzionare su uno dei miei computer nonostante l'aggiornamento".

Insomma, il periodo nero con gli update per Windows 10 continua. A ridosso del weekend la società di Redmond aveva invitato gli utenti a non installare il pacchetto KB4523786, mentre ad inizio settimana svariate persone avevano lamentato problemi a seguito del download dell'aggiornamento KB4517389.

Fateci sapere tramite i commenti se anche voi state riscontrando i bug o meno.