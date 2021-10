Windows 10, problemi col Patch Tuesday di Ottobre 2021: la situazione

A pochi giorni dal Patch Tuesday di Ottobre 2021 per Windows 10, iniziano ad emergere i primi problemi, come avvenuto anche in altre circostanze. I più diffusi, stando a quanto circola in rete, riguarderebbero ancora una volta le stampanti di rete.

Gli utenti interessati dal problema infatti ricevono l’errore "0x00000709" o "Elemento non trovato" quando provano ad effettuare la stampa.

A provocare il problema sarebbe l’errore KB5006670. Tuttavia, come osservato da Neowin, nel recente passato Microsoft ha rilasciato l’aggiornamento KB5005611 per risolvere un altro problema simile che impediva l’installazione automatica dei driver delle stampanti. Il colosso di Redmond aveva riconosciuto in via ufficiale il bug e nel bollettino aveva affermato che “dopo aver installato l’aggiornamento KB5005565 , i dispositivi che tentano di connettersi a una stampante di rete per la prima volta potrebbero non riuscire a scaricare e installare i driver della stampante necessari. I dispositivi che si erano collegati e avevano installato la stampante prima dell'installazione di KB5005565 non sono interessati”.

Un altro problema alla stampante riguarda l’Internet Printing Protocol, che è presente tra i disservizi noti che ancora non sono stati risolti. Microsoft a riguardo afferma che “dopo aver installato KB5005565, l'installazione delle stampanti tramite Internet Printing Protocol (IPP) potrebbe non essere completata correttamente”.

Al momento l’unica soluzione è rappresentata dalla disinstallazione dell’aggiornamento KB5006670. Problemi con le stampanti sono stati documentati però anche su Windows 11, in quel caso solo per alcuni modelli Brother.