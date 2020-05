Windows 10: problemi di rete e BSOD dopo l'aggiornamento KB4556799

Nuovi problemi per Windows 10. Nelle ultime ore molti utenti che hanno installato l'ultimo aggiornamento cumulativo KB4556799 stanno lamentando arresti anomali, problemi di rete e la comparsa della Blue Screen of Death.

Al momento non sono disponibili molte informazioni in merito alla diffusione reale dei bug, e come sempre su Reddit e le community ufficiali di Ten i post sono variegati e parlano di vari disservizi.

In particolare, un utente ha anche affermato che "dopo 'aggiornamento sto riscontrando problemi con Explorer, che risponde o in ritardo o si blocca". Anche altri lamentano problemi con l'apertura di Esplora File ed in generale con la sua gestione, ma sono riportati anche "arresti anomali della shell e proprio di explorer.exe".

Altri invece si sono visti comparire la famigerata Blue Screen of Death con diversi codici di arresto o sono incappati in un bug che porta ad una schermata nera. Nelle segnalazioni però si parla anche di problemi con le schede di rete di Windows 10 e con la connettività LTE.

Nell'hub di Microsoft alcuni hanno anche segnalato rallentamenti dei PC a seguito dell'installazione del pacchetto in questione. Al momento l'unico modo per risolvere è rappresentato dalla disinstallazione dell'aggiornamento o il ripristino ad una versione precedente di Ten.

La speranza è che l'imminente arrivo del May 2020 Update per Windows 10 porti con se anche i fix per questi bug.