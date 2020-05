Windows 10: problemi con la ricerca dopo l'ultimo aggiornamento, come risolvere

A pochi giorni dal lancio del Windows 10 May 2020 Update, emerge un altro problema per il sistema operativo di Microsoft. Secondo quanto segnalato su Reddit e Microsoft Answers da vari utenti, l'ultimo update per il sistema operativo avrebbe "rotto" la ricerca di Windows 10.

Nello specifico, un bug impedirebbe il caricamento della ricerca, che dopo un pò mostrerebbe l'errore "il caricamento sta impiegando troppo tempo", come mostriamo nello screenshot presente in calce.

I colleghi di WindowsLatest però riferiscono che si tratterebbe di un problema aggirabile facilmente: basta ricaricare la pagina o, in alternativa, seguire i seguenti passaggi:

Aprire il menù start;

Digitare "cmd" ed aprire il prompt dei comandi con i permessi di amministratore;

Digitare "DISM / Online / Cleanup-Image / RestoreHealth";

Premere "Invio" sulla tastiera.

Ovviamente il comando deve essere eseguito senza le virgolette. Secondo quanto riferito però un altro modo per risolvere è rappresentato dalla cancellazione dei file dell'aggiornamento effettuando la pulizia del disco.

Allo stato attuale non è stato individuato con certezza l'aggiornamento che causa questo disservizio, ma secondo alcuni utenti potrebbe trattarsi del KB4550945.

Ricordiamo che qualche giorno fa è stato scoperto che il trucchetto che permette di scaricare Windows 10 gratis è ancora funzionante, sebbene il colosso di Redmond abbia da tempo interrotto (almeno in via ufficiale) il programma che permette di effettuare l'upgrade gratuitamente.