Windows 10, problemi con la stampa dei PDF per l'aggiornamento KB4557957

Continuano ad emergere problemi con l'aggiornamento KB4557957 di Windows 10, che è stato rilasciato ad inizio mese a qualche settimana di distanza dall'atteso May 2020 Update. Nelle ultime ore i forum di supporto di Microsoft sono stati presi d'assalto da segnalazioni di utenti che lamentano l'impossibilità a stampare documenti PDF.

Secondo quanto riferito, il pacchetto che porta il codice identificativo KB4557957, che aveva lo scopo di tappare le falle e risolvere i problemi precedentemente segnalati dagli utenti, conterrebbe un bug che rende impossibile la stampa dei file PDF.

Inizialmente erano stati segnalati anche altri problemi con la stampa, ed infatti nell'hub di Microsoft in molti avevano lamentato disservizi con le stampanti Roch, Brother e Canon. Microsoft, nel confermare e riconoscere il bug, ha specificato che le stesse problematiche si applicano anche ai documenti PDF, che sono molto diffusi soprattutto in ambito professionale e sono utilizzati quotidianamente da milioni di persone.

Il colosso di Redmond almeno al momento non ha indicato alcuna indicazione su come risolvere, tanto meno ha specificato se sia in arrivo un fix o meno. Nel frattempo, alcuni consigliano di scaricare ed installare i driver universali PCL6 per le stampanti. In alternativa, viene raccomandato di disintallare o non installare l'aggiornamento.

Alcuni problemi sono però stati segnalati anche con il May 2020 Update, nello specifico con l'ottimizzazione del disco.