Windows 10 e problemi con le stampanti: disponibili i nuovi aggiornamenti

Come segnalato nelle scorse ore, continuano i problemi con le stampanti su Windows 10, anche dopo la recente pubblicazione dei fix di Microsoft. Per questo motivo, il colosso di Redmond ha deciso di correre subito ai ripari ed ha dato il via alla distribuzione di una serie di nuovi aggiornamenti per le varie versioni dell'OS.

Nel bollettino ufficiale, Microsoft evidenzia che "i dispositivi interessati potrebbero riportare errori imprevisti durante la stampa da alcune app o da alcune stampanti. I problemi potrebbero includere grafica a tinta unita o mancante, problemi di disallineamento / formattazione o stampa di pagine / etichette vuote".

Per tale ragione, gli utenti di Windows 10 1507, 1607, 1803, 1809, 1909, 2004, 20H2 e gli Insider che stanno testando 21H1, possono procedere con l'installazione degli update. Microsoft consiglia di scaricarlo tramite Windows Update solo se si è interessati. Di seguito le versioni con i relativi codici dei fix:

Windows 10, versione 20H2 e Windows Server, versione 20H2 (KB5001649)

Windows 10, versione 2004 e Windows Server, versione 2004 (KB5001649)

Windows 10, versione 1909 e Windows Server, versione 1909 (KB5001648)

Windows 10, versione 1809 e Windows Server 2019 (KB5001638)

Windows 10, versione 1803 (KB5001634)

Windows 10, versione 1607 e Windows Server 2016 (KB5001633)

Windows 10, versione 1507 (KB5001631)

La società ha comunque affermato che presto verranno rilasciati altri aggiornamenti per le restanti versioni di Windows. I pacchetti potranno essere scaricati direttamente dalla "Aggiornamenti Opzionali" di Windows 10.