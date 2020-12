Windows 10, quasi pronto il primo aggiornamento del 2021: il lancio è vicino?

Secondo quanto riferito da WindowsLastest, l'aggiornamento H1 2021 per Windows 10 sarebbe vicino al lancio e potrebbe arrivare in anticipo rispetto alle controparti distribuite negli scorsi anni dal colosso di Redmond.

Il popolare blog online sostiene che Microsoft starebbe finalizzando il pacchetto in vista del lancio. Le motivazioni di questa accelerata sarebbero da ricercare nel fatto che si tratterà di un aggiornamento minore, esattamente come l'October 2020 Update di Windows 10 che ha solo corretto alcuni bug ed introdotto novità non estremamente importanti.

Ovviamente ciò non vuol dire che Microsoft procederà con il rilascio nel giro di poche settimane, e non è da escludere che arrivi a Maggio 2021, esattamente come nell'anno che sta per concludersi.

Microsoft probabilmente implementerà le modifiche più importanti nella seconda metà dell'anno, quando è previsto un grosso rinnovamento all'interfaccia grafica di Windows 10, noto internamente come "Sun Valley".

Nel frattempo, è emersa l'indiscrezione che Microsoft ha finalizzato l'ultima build di Windows 10X in attesa del lancio, previsto anch'esso nel 2021. Qualche giorno fa la società americana ha anche rilasciato l'ultimo Patch Tuesday per Windows 10 dell'anno, che come tutti gli aggiornamenti del martedì ha corretto vari bug e problemi segnalati dagli utenti nelle settimane precedenti.

Cosa vi aspettate da Windows 10 nel 2021?