Windows 10: il prossimo aggiornamento migliorerà la gestione dei file RAW

Mentre Microsoft sembra essere già al lavoro sul secondo major update per WIndows 10, che dovrebbe vedere la luce entro la fine dell'anno, emergono nuove indicazioni sul pacchetto che secondo gli ultimi rumor dovrebbe debuttare ad Aprile, battezzato Windows 10 19H1.

Dopo la pubblicazione dell'estensione che ha aggiunto il supporto per i formati RAW nell'applicazione Foto e nel File Explorer, Microsoft sembra voler continuare a puntare sulla gestione di questi tipi di file, per rendere il proprio sistema operativo più appetibile anche per i professionisti.

Microsoft infatti ha ufficialmente annunciato che l'estensione, da poco disponibile in beta, andrà a comporre il pacchetto che sarà diffuso tramite Windows Update nel corso della prima metà dell'anno.

Il colosso di Redmond ha precisato che l'estensione è progettata per funzionare su Windows 10 19H1 e versioni successive e di fatto introduce il supporto nativo per i file RAW, che potranno essere aperti tramite un clic direttamente dal file explorer. In un post pubblicato sul blog ufficiale, Microsoft spiega anche che il plugin migliorerà notevolmente il supporto del formato di file RAW nativo in Windows 10.

Il pacchetto RAW Image Extension (Beta) nel frattempo è disponibile già sul Windows Store tramite questo indirizzo e richiede Windows Insider con numero di build 18323 o successive. La versione finale dovrebbe essere disponibile ad Aprile 2019.

Le novità però non sono finite qui, perchè l'applicazione Foto del sistema operativo potrà anche estrarre e visualizzare i metadati della fotocamera (come il nome della fotocamera e le sue caratteristiche). Qualsiasi altra applicazione in Windows 10 basata sul framework Windows Imaging Component dovrebbe essere inoltre in grado di decodificare le immagini non elaborate.