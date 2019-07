Windows 10, il prossimo major update sarà un aggiornamento cumulativo

Mentre Microsoft è impegnata con la distribuzione del May Update sui PC compatibili, emergono i primi dettagli sul prossimo aggiornamento "19H2" che come suggerisce il nome in codice dovrebbe vedere la luce entro la fine dell'anno. Il colosso di Redmond a quanto pare ha intenzione di cambiare l'approccio di download.

In una dichiarazione rilasciata per gli iscritti al programma Insider, infatti, Microsoft fa sapere che "si tratterà di un set di funzionalità progettate per migliorare le prestazioni e la qualità dell'OS in diversi ambiti, tra cui quello aziendale".

La buona notizia è rappresentata dal fatto che l'installazione verrà gestita come gli aggiornamenti cumulativi che Microsoft rilascia ogni mese. Ciò vuol dire che i tempi di rilascio si ridurranno in maniera significativa, in quanto sarà a disposizione degli utenti a partire dallo stesso giorno.

La prima build è già disponibile sullo Slow Ring, ma come specificato dalla società americana non include alcuna novità tangibile, ma solo alcune modifiche strutturale rivolte principalmente agli OEM.

Nello stesso post Microsoft sottolinea anche che durante il ciclo di sviluppo dell'aggiornamento sarà adottata la tecnica CFR (Controlled Feature Rollouts), che prevede la distribuzione delle modifiche a scaglioni agli insider. Il tutto ha lo scopo di migliorare l'esperienza durante i test e raccogliere più tempestivamente i feedback.