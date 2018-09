Windows 10: il prossimo major update in arrivo ad Ottobre

Nel corso del weekend Microsoft ha tenuto all'IFA di Berlino un breve panel incentrato sul prossimo major update per il proprio sistema operativo Windows 10, conosciuto con il nome in codice Redstone 5 ed ora noto come Windows 10 October 2018 Update.

Il gigante di Redmond ha anche svelato la data di lancio del pacchetto, appunto Ottobre, senza però scendere nei dettagli e svelare il giorno preciso in cui comincerà la distribuzione.

A livello tecnico si tratterà della versione 1809 di Windows 10 ed includerà la modalità scura per il File Explorer, una clipboad basata sul cloud che potrà essere sincronizzata su diversi dispositivi, vari aggiornamenti al browser Microsoft Edge e miglioramenti vari all'Xbox Game Mode e la Game Bar.

Lo sviluppo dell'aggiornamento dovrebbe concludersi entro la fine di settembre, dopo di che si dovrebbe passare alla classica fase di test per gli iscritti al programma Insider, seguita dal lancio ufficiale agli utenti pubblici.

I progettisti di Microsoft nel frattempo stanno già lavorando al prossimo major update, che porta il nome in codice 19H1 e che dovrebbe arrivare sui computer e dispositivi basati sul sistema operativo ad Aprile 2019. Tali date però sono puramente indicative e spesso soggette a ritardi: il major update di cui vi abbiamo parlato nella news avrebbe dovuto vedere la luce proprio ad Aprile 2018, ma il lancio è stato rinviato.