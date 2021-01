Windows 10, ecco quando potrebbe arrivare il grande cambio di design

Il tanto atteso Fluent Design per Windows 10, riapparso nuovamente verso metà dicembre 2020, ha finalmente una possibile data ufficiale di lancio per tutti gli utenti. Alcuni tipster del settore avrebbero infatti scovato riferimenti al riguardo nel codice delle ultime build di anteprima degli update per il sistema operativo.

Come riportato anche dai colleghi di Windows Latest, infatti, Microsoft potrebbe pianificare di finalizzare la build RTM - la candidata alla versione finale dell'aggiornamento - probabilmente questo giugno. Ciò ovviamente non vuole dire che l’aggiornamento “Sun Valley” o 21H2 arriverà in quel mese, anzi il periodo di lancio più quotato è ottobre-novembre.

Quest’anno il colosso di Redmond intenderebbe dunque lanciare la versione 21H1 come piccolo aggiornamento dedicato a tweak e novità meno importanti (ma comunque utili) nel corso di questa primavera, per poi concentrarsi sulla versione 21H2 che costituirà l’update principale del 2021 e porterà con sé il nuovo design, tante feature particolarmente interessanti e, in generale, un “ringiovanimento radicale” per l’intero sistema operativo Windows 10.

Ma Microsoft non intende fermarsi qui: la società quest’anno lancerà infatti anche Windows 10X, la versione modulare dell’OS ottimizzata per i computer di fascia bassa. Avendo finalizzato l’ultima build durante dicembre 2020, possiamo aspettarci l’approdo in dispositivi simili ai Chromebook per competere con Chrome OS. Altra novità ancora riguarda poi Outlook, la piattaforma di posta elettronica proprietaria che dovrebbe ricevere allo stesso modo un grande aggiornamento con un nuovo client.