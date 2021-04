Windows 10, quando verrà rimossa Aero Shake? Facciamo chiarezza

Si fa riferimento ormai da parecchio tempo alla rimozione della funzionalità Aero Shake da Windows 10. Tuttavia, Microsoft per il momento non ha ancora effettuato "il passo decisivo". Risulta dunque interessante analizzare la situazione, anche in virtù del fatto che recentemente sono arrivati segnali importanti in merito.

Infatti, stando anche a quanto riportato da MSPowerUser, coloro che hanno avuto modo di installare la build 21364 di Windows 10 per gli Insider hanno trovato disabilitata di default la succitata feature. Più precisamente, recandosi nelle impostazioni del PC, premendo sul riquadro "Sistema" e selezionando dalla lista a sinistra la voce "Multitasking", gli utenti hanno notato la comparsa di un'impostazione relativa proprio ad Aero Shake. Nonostante quest'ultima sia impostata su "Off" di base, gli utenti Insider affermano di avere ancora la possibilità di abilitarla mediante l'apposito toggle.

In ogni caso, questa novità sembra lasciare intendere che Microsoft abbia l'intenzione di rimuovere completamente la funzionalità tra non molto. In particolare, le fonti fanno riferimento alla possibilità che ciò avvenga con l'atteso aggiornamento 21H2 di Windows 10. Staremo a vedere: per il momento non c'è ancora nulla di certo.

Per il resto, per chi non lo sapesse, Aero Shake è una funzionalità originariamente introdotta con Windows 7, pensata per consentire all'utente di ridurre rapidamente le dimensioni delle finestre. Tuttavia, la feature non ha mai convinto del tutto e spesso gli utenti l'hanno "attivata" per errore nel corso degli anni.