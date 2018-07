Windows 10: questa settimana nessuna Preview Build di Redstone 5, colpa di un bug

Ormai siamo giunti al fine settimana ma Microsoft non ha ancora rilasciato alcuna Preview Build di Redstone 5 per Windows 10: questo weekend gli insider rimarranno a bocca asciutta, dato che l'account Twitter ufficiale di Windows Insider ha annunciato che non verrà rilasciata alcuna build.

La colpa di questo ritardo nel rilascio, che secondo alcune previsioni avverrà verso la metà della prossima settimana, sarebbe di un bug, che non rende il software in linea con gli standard qualitativi della compagnia. Inoltre Microsoft ha condiviso con i suoi utenti l'intenzione di etichettare Redstone 5 con il nominativo RS5_RELEASE, che al contrario del precedente RS_PRERELEASE potrebbe suggerire il fatto che ormai tutte le feature più importanti sono già state rilasciate, e non sono previste altre.

Il colosso di Redmon ha inoltre resettato il suo programma Skip Ahead, ed ognuno dei membri che ne faceva parte è stato "declassato" a semplice Fast Ringer; ma Skip Ahead verrà riaperto presto, in occasione dei primi test della versione 2019 di Windows 10. Fino a quel momento, Microsoft concentrerà i propri sforzi nel rendere Redstone 5 più stabile possibile: la versione finale della build è attesa tra due mesi, mentre al pubblico verrà resa disponibile con tutta probabilità nel mese di ottobre.