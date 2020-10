Windows 10, raffica di problemi con gli aggiornamenti di settembre: segnalati crash e BSOD

A quanto pare sono sempre più gli utenti che stanno lamentando problemi con Windows 10 a seguito dell’installazione dell’aggiornamento di Settembre che è stato pubblicato lo scorso mese dalla compagnia di Redmond. Nella fattispecie, in molti lamentano crash ma anche la comparsa della Blue Screen of Death (BSOD).

Secondo quanto affermato da WindowsLatest, Microsoft ancora non ha riconosciuto in via ufficiale i disservizi, ma con l’aumento delle segnalazioni è probabile che nel giro di pochi giorni arrivi un qualche tipo di comunicato ufficiale.

Sul forum ufficiale di Microsoft un utente definisce l’aggiornamento “un fallimento totale” e ne chiede il ritiro immediato.

I problemi segnalati includono anche crash del sistema, riavvii improvvisi e continui, ma anche disservizi con il menù Start e la ricerca di Windows . Inoltre, in alcune circostanze sarebbe anche improvvisamente comparso un profilo utente temporaneo.

I problemi si verificano a coloro che hanno installato l'aggiornamento KB4571756 (versione 2004) o KB4574727 (versione 1909/1903), ma non è chiaro se riguardino solo determinate configurazioni o meno.

Nell’hub di Microsoft alcuni continuano ad affermare di non essere in grado di effettuare l’installazione, in quanto riceverebbero l’errore 0x800f081f.

Nel frattempo, continua a far discutere il redesign di Windows 10 da parte della community, pubblicato nelle passate ore. Sempre di recente, è stato svelato che Microsoft aggiornerà il copia incolla di Windows, con delle novità interessanti.