Windows 10, raffica di problemi per l'aggiornamento KB4517389

Dopo i problemi segnalati a seguito dell'installazione dell'aggiornamento KB4517389, quest'oggi il sito web WindowsLatest si sofferma sulle segnalazioni sopraggiunte da coloro che hanno installato l'aggiornamento KB4517389 rilasciato lo scorso 8 Ottobre per Windows 10 1903, contenente alcune correzioni per la sicurezza.

Alcune segnalazioni pubblicate sul forum ufficiale di Microsoft da alcuni utenti, che si aggiungono ai problemi riportati con i driver Intel, lamentano problemi con il menù Start ed il browser Edge.

Altri invece affermano che i computer basati su Windows 10 non riuscirebbero ad avviarsi al termine della procedura d'aggiornamento, e genererebbero la Blue Screen of Death (BSOD) a causa di alcuni problemi con il processo cldflt.sys.

Cldfit.sys è associato al servizio cloud, tra cui OneDrive, iCloud ed altri servizi di archiviazione cloud. Il file fungerebbe da driver proxy per i provider di archiviazione come Onedrive, Google Drive e Dropbox. Secondo quanto riportato, una soluzione alternativa potrebbe essere rappresentata dalla disinstallazione delle app o la rimozione dell'aggiornamento.

Un'altra lamentela, pubblicata in un altro thread, afferma che l'aggiornamento Windows 10 KB4517389 causerebbe il crash del processo vbrun300.dll, che blocca le applicazioni codificate in Microsoft Visual Basic 3. Tali applicazioni arresterebbero in modo anomalo con un messaggio d'errore generico.

Microsoft ancora non ha riconosciuto i bug, a differenza di quanto fatto con i problemi segnalati con il KB4520062.