Windows 10: raffica di problemi con l'aggiornamento KB4532695

Problemi per Windows 10. Secondo quanto riportato da vari utenti, l'aggiornamento cumulativo che porta il nome in codice KB4532695 starebbe causando la comparsa della Blue Screen of Death, ma anche altri errori critici con l'audio.

La patch è stata rilasciata dalla società di Redmond sotto forma di pacchetto opzionale per correggere i disservizi segnalati negli scorsi mesi con Esplora File. A quanto pare l'aggiornamento non solo non risolverebbe i problemi dell'Explorer, ma starebbe causando anche altri grattacapi.

In alcune segnalazioni coloro che hanno avuto modo di installare il pacchetto sostengono che la BSOD comparirebbe improvvisamente, e si aggiungerebbe a rallentamenti con l'avvio dei PC.

A quanto pare, i problemi si potrebbero risolvere semplicemente disinstallando l'update KB4532695 dal menù contestuale, o semplicemente evitando di installarlo nel momento in cui Windows Update ne propone il download.

In uno dei tanti post pubblicati sulla community di Microsoft, si legge che "dopo l'installazione dell'aggiornamento il PC si è bloccato e non si avvia. In realtà, non risponde affatto anche se utilizzo il pulsante d'accensione. Non riesco ad accedere al BIOS o fare nulla".

Inoltre, la patch entrerebbe in conflitto anche con i driver audio o il software della scheda audio, disabilitandola.

Qualche giorno fa, Microsoft ha annunciato che Windows 10 ha raggiunto quota 1 miliardo di PC.