Windows 10: raffica di problemi dopo l'installazione dell'aggiornamento KB4515384

Ancora problemi per gli utenti Windows 10 con gli ultimi aggiornamenti. Secondo quanto riportato da vari utenti, l'aggiornamento cumulativo di settembre (KB4515384) rilasciato qualche giorno fa causerebbe problemi anche con le schede di rete ed il Centro Notifiche.

Il disservizio si aggiunge a quelli con l'audio di cui vi abbiamo parlato la scorsa settimana, ma quello di oggi sembra essere più fastidioso.

Un bug infatti disabiliterebbe la connettività Ethernet o WiFi, come segnalato da vari utenti sul forum di Microsoft e Reddit. Improvvisamente infatti le schede di rete avrebbero smesso di funzionare dopo l'installazione dell'update. "L'aggiornamento cumulativo impedisce l'attivazione della scheda NIC e restituisce un codice errore 10. La reinstallazione dei driver da parte del sito del produttore o Windows Update non risolve il problema. Tuttavia, rimuovendo l'aggiornamento KB4515384 tramite il pannello "Programmi & Software" o utilizzando un file di ripristino il bug viene aggirato" ha affermato un utente nell'hub dedicato ai feedback.

Se si è interessati dal problema quindi l'unica soluzione consiste nella disabilitazione e riattivazione della scheda dal menù "Gestione dispositivi", e quindi riavviare il sistema. Qualora anche questo non dovesse dare il frutto sperato, è consigliabile disinstallare completamente il pacchetto dal pannello Windows Update fin quando Microsoft non riconoscerà il bug ed offrirà una soluzione alternativa.

Ma non è tutto, perchè in molti stanno segnalando anche problemi con il "Centro Notifiche" del sistema operativo, che non funzionerebbe più. Le segnalazioni abbracciano anche la Taskbar e Microsoft Edge: vari utenti infatti non sembrano essere in grado di aprire la Ricerca e vari menù, mentre un altro bug impedisce agli utenti di aprire le icone delle app aggiunte alla barra applicazioni.