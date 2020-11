Windows 10, raffica di problemi: lamentati blocchi, BSOD ed errori d'avvio

Secondo quanto riferito da WindowsLatest, glii ultimi aggiornamenti per Windows 10 starebbero provocando non pochi grattacapi ai PC basati sul sistema operativo di Microsoft. Nello specifico, gli utenti stanno lamentando l’improvvisa comparsa della Blue Screen of Death, che impedisce ai computer di avviarsi.

Il bug a quanto pare sembra derivare da alcuni pacchetti rilasciati da Trend Micro, Lenovo, Intel e Microsoft.

La Blue Screen of Death viene mostrata quando gli utenti mettono i dispositivi in modalità sospensione, ed è stata segnalata sugli HP Envy x360, HP ProBook 650 G4, HP Elite x2 1012 G2, HP ProBook 650 G5 e HP EliteBook x360 1040 G6.

WindowsLatest racconta che gli utenti Dell con il Latitude 5500 stanno lamentando l’errore “PDC_WATCHDOG_TIMEOUT” dopo il download dell’aggiornamento di Maggio 2020 e quelli più recenti.

Secondo alcuni, i problemi sarebbero legati a Trend Micro Apex, ma non si esclude possa trattarsi di qualche bug presente negli aggiornamenti rilasciati da Intel e Microsoft.

Come sempre in queste circostanze, consigliamo di sospendere l’installazione automatica degli aggiornamenti fin quando il problema non sarà riconosciuto in via ufficiale da Microsoft.

La compagnia di Redmond di recente ha confermato che Windows 10 riceverà meno aggiornamenti a Dicembre, in quanto si concentrerà maggiormente sugli update di sicurezza proprio per evitare problemi di questo tipo.