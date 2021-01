Windows 10, recuperare file eliminati dal cestino sarà ancora più semplice e veloce

Microsoft ancora a inizio 2020 ha rilasciato uno strumento denominato Windows File Recovery sul proprio negozio di app per PC che permette di ripristinare i file eliminati definitivamente dal proprio dispositivo, evitando così programmi di terze parti. Ebbene, nelle ultime ore sono giunte nuove modifiche che lo rendono ancora più veloce.

Prima di tutto spieghiamo come funziona: Windows File Recovery necessita di una minima conoscenza del prompt dei comandi integrato al sistema operativo Windows 10, dato che ogni ordine dovrà essere dato mediante riga di comando. Quando lo si usa, è possibile recuperare documenti di testo, cartelle, fogli di lavoro o quant’altro anche dopo averli rimossi dal cestino in via definitiva. Spesso può recare qualche problema ai principianti e per questo Microsoft ci ha lavorato sopra per renderlo più facile da utilizzare e anche più veloce.

Questo strumento di ripristino per Windows 10, infatti, ora supporta due nuove modalità dette “normale” ed “estesa”, disponibili attualmente soltanto ai tester del programma Windows Insider ma dal lancio previsto per il prossimo grande aggiornamento del 2021, ergo verso fine anno. Insomma, sarà necessario aspettare un po’ di tempo ma ne varrà la pena: ecco perché.

Tramite la modalità “normale” sarà possibile eseguire la scansione del disco rigido (file system NTFS) per i file cancellati e tentare di ripristinarli; resterà l’opzione di ripristino standard, sarà estremamente facile da usare anche per tutti coloro che non usano così spesso il prompt dei comandi e funzionerà principalmente nel caso di documenti eliminati soltanto di recente. Microsoft ha infatti sottolineato che potrebbe non funzionare se lo spazio libero nell'unità è stato sovrascritto, soprattutto se il PC è dotato di un'unità a stato solido (SSD).

La modalità “estesa” permetterà invece di recuperare file che sono stati eliminati molto tempo fa, anche nel caso di dischi danneggiati, salvando così lavoratori e studenti che magari hanno cancellato qualche immagine o documento utile troppo presto.

Ma le novità in arrivo su Windows 10 non finiscono qui: si parla infatti anche dell’arrivo di una barra delle applicazioni ancora più ricca, ma anche di un “ringiovanimento radicale” al design del sistema operativo.