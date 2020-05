Windows 10 fa registrare un aumento impressionante nell'utilizzo

In un post sul blog, Panos Panay, Chief Product Officer di Microsoft per il settore dispositivi e Windows, ha annunciato che l'utilizzo di Windows 10 ha segnato un aumento del 75% su base annua, il che si traduce in oltre quattro trilioni di minuti di attività.

Microsoft ha annunciato che l’utilizzo di Windows 10 è aumentato vertiginosamente da quando sono state introdotte le misure per la quarantena, tanto da modificare i piani di sviluppo per il suo nuovo sistema operativo.

Panay ha riferito che la casa di Redmond presenterà a breve novità importanti per il suo nuovo sistema operativo, Windows 10X. Il rilascio era originariamente previsto esclusivamente per i dispositivi dotati di dual screen, invece, da subito verrà introdotto il supporto anche per gli schermi singoli.

"Continuiamo a mettere in primo piano le esigenze dei clienti ma, allo stesso tempo, dobbiamo concentrarci sul soddisfarli in base a quelle che sono le nuove necessità. Il cloud sta avendo un ruolo sempre più rilevante e crediamo che sia giunto il momento di accelerare lo sviluppo di questi sistemi”, ha dichiarato Panay.

Il nuovo Windows 10X è stato progettato principalmente per i PC pieghevoli sviluppati con più schermi ed il suo arrivo sul mercato è molto atteso, soprattutto dopo l'annuncio della disponibilità anche sui Laptop. Il prossimo sistema operativo dovrebbe essere rilasciato nel terzo trimestre dell'anno e sarà presumibilmente gratuito.

Nel frattempo, il team di Windows ha posticipato alle prossime settimane il rilascio dell'aggiornamento del mese di Maggio.