Windows 10 si riavvia da solo per installare dei programmi: gli utenti non ci stanno

Microsoft è al centro di un grattacapo non di poco conto nelle ultime ore. Infatti, molti utenti stanno riscontrando un riavvio inaspettato del proprio PC, che a quanto pare sarebbe legato a un aggiornamento di Windows 10 che installa alcuni programmi. C'è chi afferma di aver perso dei file importanti.

Ebbene, stando anche a quanto riportato da Engadget e The Verge, gli utenti coinvolti non sembrano avere alcuna possibilità di scelta per quel che concerne il riavvio: il computer si spegne e si riaccende in automatico. Questo può chiaramente comportare alcuni problemi. Basti pensare a coloro che stavano lavorando a un documento di testo non ancora salvato e hanno visto andare in fumo il proprio lavoro. Insomma, si tratta di una situazione non esattamente piacevole, che sta inevitabilmente facendo discutere online.

Non è del tutto chiaro il motivo per cui questi riavvii improvvisi stiano avvenendo, ma la community ha cercato di identificare la causa e sembra essere giunta a una conclusione: il problema sarebbe legato a un recente aggiornamento che installa le web app della suite Office, posizionando i relativi collegamenti, ad esempio, nel menu Start.

Le critiche a Microsoft nelle ultime ore non sono mancate. Sean Hollister di The Verge scrive: "Microsoft sembra pensare che i nostri computer siano uno spazio pubblicitario gratuito, un luogo dove può promuovere egoisticamente i suoi prodotti". Per il momento, non c'è una risposta ufficiale da parte dell'azienda di Redmond.