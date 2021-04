Windows 10 riceve l'aggiornamento KB5001396 e fix per i problemi dell'update KB5001330

L’aggiornamento KB5001396 di Windows 10 è finalmente diventato disponibile per i PC che eseguono la versione 1909 del sistema operativo. Allo stesso tempo, gli sviluppatori del colosso di Redmond hanno rilasciato diversi bug fix applicati automaticamente per risolvere i problemi lato gaming causati dall’ultimo Patch Tuesday di aprile 2021.

Secondo quanto riportato dai colleghi di Windows Latest, KB5001396 resta un aggiornamento opzionale che non verrà scaricato e installato automaticamente, ergo per accedervi sarà necessario aprire la pagina Windows Update, verificare la disponibilità e, in tal caso, cliccare su “Scarica e installa” e riavviare il PC dopo il download della patch. Nel caso si desideri saltare l’update, basterà attendere il Patch Tuesday di maggio 2021 con le stesse novità.

Ma veniamo alle novità introdotte: oltre ai bug fix del caso e alle migliorie delle prestazioni, Microsoft ha avviato la fase di test di una nuova feature chiamata “Notizie e interessi”. Come si può dedurre, si tratterà molto semplicemente di una nuova, piccola schermata per visualizzare notizie, informazioni meteorologiche e suggerimenti personalizzati sulla barra delle applicazioni di Windows 10. L’icona sarà visualizzabile su quest’ultima e cliccandola sarà possibile accedere al feed e personalizzare le notizie d’interesse.

A quanto pare, però, facendo parte di Windows Shell Experience questa non può essere né distribuita agli utenti lato server, né rimossa del tutto dal sistema. Ciononostante, essendo una novità facoltativa potrà essere nascosta da chiunque lo desideri.

Per quanto riguarda, invece, l’aggiornamento KB5001330 per Windows 10 la società statunitense ha finalmente risolto i problemi legati alle sessioni di gaming semplicemente cambiando delle impostazioni relative al cloud di cui non è stato parlato nel dettaglio. I computer con Windows 10 versione 2004 e 20H2 disattiveranno automaticamente il codice che ha causato i problemi senza rendere noto nulla all’utente, dunque non sarà necessario scaricare alcuna patch.