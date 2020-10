Windows 10 riceve un nuovo aggiornamento: finalmente arriva Meet Now

Il lancio ufficiale del grande October 2020 Update per Windows 10 non è l’unico di questa settimana: il colosso di Redmond ha deciso di rilasciare anche l’aggiornamento opzionale KB4580386 che porta con sé alcuni fix ma anche e soprattutto la feature di videoconferenza integrata a Windows chiamata “Meet Now”.

Innanzitutto, precisiamo che questa patch opzionale è ora disponibile per Windows 10 versione 1909 Build 18363.1171 e 1903 Build 18362.1171, mentre arriverà anche sulle versioni 2004 e 20H2 solo verso fine mese con una build diversa ma con le stesse correzioni e feature.

La funzionalità Meet Now l’avevamo già vista a fine settembre nell’Insider Preview Build 20211, ma in cosa consiste? Non è altro che un servizio per videoconferenze preinstallato su Windows 10 e utilizzabile anche senza account; non richiede nemmeno un account Skype e comprende chat testuale e vocale. Come funziona? Basta creare una stanza generando un link e inviarlo alle persone coinvolte nella videochiamata. Sarà accessibile direttamente dalla barra delle applicazioni e arriverà anche nelle versioni precedenti del sistema operativo.

Tra gli altri fix dell’update KB4580386 c’è anche quello dedicato a un problema che impediva agli utenti di giocare ai giochi ottenuti tramite Xbox Game Pass; o ancora, un altro bug in cui la porta della stampante USB smette di funzionare dopo il riavvio del sistema.

Ricordiamo poi qualche novità dell’October 2020 Update: il menu Start è stato rinnovato, la funzionalità Alt-Tab è stata modificata per includere anche le schede di Microsoft Edge ed è stata inserita pure una funzione dedicata alla configurazione e al controllo del refresh rate del monitor. Se volete scaricare questi due update vi basterà controllare nella schermata Windows Update, nello specifico nella sezione “Aggiornamenti opzionali”, se il vostro computer è compatibile e se sono disponibili per il download.