Windows 10 riceve Patch Tuesday di febbraio 2022: novità importanti lato sicurezza

Sebbene il numero di utenti Windows 11 sia in crescita, come dimostra anche il sondaggio Steam di gennaio 2022 dedicato all’utenza, Microsoft non intende lasciare indietro gli utenti di Windows 10 focalizzandosi solo sulla nuova versione. Ecco perché oggi arriva il nuovo Patch Tuesday per Win10 con novità importanti lato sicurezza.

La patch dal codice KB5010342 è disponibile per Windows 10 in ogni sua versione: 21H2, 21H2, 20H2 e anche 2004, sebbene in quest’ultimo caso sia necessaria la licenza Enterprise/Education, ovverosia aziendale o scolastica. Basterà recarsi su Windows Update e procedere con download e installazione, così da accertarsi di essere protetti dalle varie minacce scoperte e sistemate con questo aggiornamento.

Osservando il log delle modifiche si nota chiaramente la presenza principalmente di piccoli, importanti fix lato sicurezza, ma non sono assenti alcune feature inedite: in particolare, si nota una funzionalità che fornirebbe l'accesso diretto ai profili Microsoft Edge all'interno del feed di notizie e interessi. O ancora, Microsoft ha applicato un nuovo promemoria a Internet Explorer 11 per avvisare i pochi utenti ancora fedeli a tale browser che esso verrà ritirato a breve. Ultima aggiunta, ma non meno importante, è l’opzione “Sincronizza le tue impostazioni” per fare sì che esse rimangano identiche a quelle di Windows 10 al passaggio a Windows 11.

Altri fix riguardano problemi di stampa da dispositivi collegati tramite USB e crash di applicazioni quando si digitano stringhe di testo utilizzando l’IME cinese. Infine, i tecnici di Redmond hanno risolto i problemi audio con Edge basato su Chromium durante lo streaming di siti come Netflix.

Rimanendo nel mondo Windows, nel canale beta di Windows 11 è arrivato il nuovo Media Player.