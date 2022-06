Windows 10 riceve Patch Tuesday di giugno 2022: quanti bug risolti!

Microsoft anche questo mese ha rilasciato il consueto Patch Tuesday per il sistema operativo Windows, non solo l’ultima versione ma anche Windows 10 di cui, ricordiamo, la versione 20H2 ha raggiunto fine servizio. Vediamo assieme le novità principali dell’ultimo aggiornamento del penultimo OS per PC desktop e laptop.

Si tratta, per essere precisi, dell’update KB5014699 nelle build 19042.1766, 19043.1766 e 19044.1766 per tutti i dispositivi che ancora eseguono Windows 10. Questa patch sarà accessibile, come al solito, tramite la sezione delle impostazioni denominata Windows Update, nella quale sarà possibile verificare la disponibilità e procedere, eventualmente, con il download e l’installazione sul dispositivo d’interesse.

Le soluzioni implementate per i bug sono moltissime e, oltre a una lunga serie di fix più tecnici, troverete le seguenti quattro novità che impatteranno l’esperienza d’uso quotidiana su Windows 10:

Risolto un problema raro che impedisce l'apertura di Microsoft Excel o Microsoft Outlook

Sistemato un problema che potrebbe causare l'interruzione dell'applicazione client Desktop remoto al termine di una sessione, compromettendo il corretto funzionamento

Risolto un problema che causa un rallentamento nella copia dei file

Risolto un problema che potrebbe impedire a un sistema di rispondere quando un utente si disconnette se Microsoft OneDrive è in uso

Oltre a tutto ciò, il Patch Tuesday per Windows 10 e Windows 11 contiene un fix generale ad alcune falle di sicurezza piuttosto pericolose.