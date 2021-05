Windows 10 riceve il Patch Tuesday di maggio 2021: tutte le novità e come scaricarlo

L'aggiornamento Patch Tuesday di maggio 2021 per Windows 10 è finalmente disponibile per tutti gli utenti: in questo mese in particolare appaiono grandi novità come la risoluzione di un bug che causava un utilizzo particolarmente elevato della CPU in multitasking e tanti altri rimedi su ulteriori vulnerabilità del sistema.

Come da nostra prassi in queste occasioni, però, iniziamo specificando di quali update cumulativi si parla:

KB5003172 (Build 10240.18932) per la versione 1507.

KB5003197 (Build 14393.4402) per la versione 1607.

KB5003174 (build 17134.2208) per la versione 1803.

KB5003171 (build 17763.1935) per la versione 1809.

KB5003169 (Build 18363.1556) per la versione 1909.

KB5003173 (Build 19041.985 e 19042.985) per v2004 e 20H2.

Ricordiamo, inoltre, che il procedimento per installarli è il seguente: bisogna innanzitutto aprire la sezione “Aggiornamento e sicurezza” nelle Impostazioni di Windows, cliccare su “Windows Update”, poi su “Verifica aggiornamenti” e, infine, “Scarica e installa” nella patch di interesse.

Detto ciò, vediamo quali sono le novità principali. Per Windows 10 versione 20H2, aggiornato alla Build 19042.985 (KB5003173), si parla di molteplici correzioni relative ai problemi segnalati dall’utenza in seguito all’ultima patch di sicurezza del sistema operativo di casa Microsoft. Uno di questi, come spiegato inizialmente, riguardava l’elevato utilizzo della CPU e altri disguidi di prestazioni nel caso dell’utilizzo contemporaneo di più applicazioni. Non manca, inoltre, un bug critico per le unità di archiviazione NTFS.

Nel caso specifico della Build 18363.1556 per Windows 10 versione 1909, invece, sono stati risolti bug nell’interfaccia utente che rendevano difficile la navigazione tra più pagine. O ancora, gli utenti hanno notato la risoluzione di alcuni problemi relativi all’utilizzo della memoria RAM da parte del sistema.

In generale, invece, notiamo la introduzione del widget “Notizie e interessi” che permette agli utenti di visualizzare rapidamente nella barra delle applicazioni notizie e informazioni meteorologiche dalle fonti selezionate. Lato sicurezza, invece, gli sviluppatori del colosso di Redmond hanno risolto tre vulnerabilità zero-day, quattro vulnerabilità “critiche” e altre 48 falle considerate “importanti” o “moderate”.

Nel mentre, Microsoft è all’opera anche sul famoso aggiornamento 21H2 Sun Valley che introdurrà, tra le tante modifiche all’interfaccia utente, anche il font predefinito del sistema operativo.