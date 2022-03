Windows 10 riceve Patch Tuesday di marzo 2022: le novità principali in arrivo

A poco più di un mese dal lancio del Patch Tuesday KB5010415 per Windows 10, Microsoft torna alla carica nella penultima iterazione del sistema operativo per PC per introdurre l’aggiornamento di marzo 2022 ai clienti che ancora non vogliono effettuare l’upgrade a Windows 11: che novità sono arrivate?

Grazie ai colleghi di WinCentral abbiamo accesso anche al changelog completo del Patch Tuesday versione KB5011543 per Windows 10, disponibile nelle build numero 19042.1620, 19043.1620, e 19044.1620. Parlando di nuove funzionalità, spiccano in particolare i nuovi “Search Highlights”, non altro che i “momenti salienti” delle ricerche più effettuate globalmente e nel proprio paese. Esse si attiveranno specialmente nelle giornate di festa, negli anniversari, durante le vacanze e in altri giorni pensati per celebrare qualche occasione specifica.

Altra novità importante riguarda la possibilità di cambiare il colore dei pulsanti di avviso per identificare più facilmente gli scenari critici e non di app che utilizzano le notifiche Windows; o ancora, troviamo una nuova policy di sistema che espande le prime tre notifiche di un'app per impostazione predefinita nel Centro operativo, così da avvertire l’utente di certe problematiche specifiche nel PC o relativamente a eventi e operazioni da effettuare il prima possibile.

La lista integrale di bug fix è invece disponibile sulla pagina dedicata da WinCentral e comprende una moltitudine di segnalazioni tecniche minori.

