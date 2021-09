Windows 10 riceve il Patch Tuesday di settembre 2021: tutte le novità

Il Patch Tuesday di settembre 2021 per Windows 10 è ufficialmente disponibile, a circa due settimane dall’ultima patch opzionale KB5005101. Questo aggiornamento introduce le consuete correzioni di bug, tra cui alcune particolarmente importanti, in vista dell’update 21H2 atteso per il mese di ottobre 2021.

Come da nostra prassi in queste occasioni, specifichiamo quali sono le versioni interessate: il nome comune dell’aggiornamento è KB5005565 ed è una patch di sicurezza obbligatoria disponibile sulla versione 21H1 come Build 19043.1237, su 20H2 come Build 19042.1237 e sulla versione 2004 come Build 19041.1237. Per scaricare e installare questo aggiornamento sarà necessario recarsi sulle “Impostazioni di Windows Update” tramite il menu Start e premere su “Scarica e Installa” se ci sono update disponibili.

Chiariti questi aspetti tecnici, vediamo esattamente cosa porta con sé il Patch Tuesday di questo mese: innanzitutto troviamo la correzione della vulnerabilità CVE-2021-40444 assieme al fix di problemi con gli auricolari Bluetooth, Windows Update e con la riduzione a icona delle applicazioni.

Altri bug corretti riguardano il corretto funzionamento di cuffie collegate tramite USB con driver di terze parti; un problema che causava l'arresto anomalo del dispositivo utilizzando input tattile come il touchpad; un bug che causava la schermata nera al riavvio del PC dalla modalità di ibernazione e, ancora, la risoluzione di problemi di qualità durante lo streaming di contenuti SDR su monitor HDR.

Questo Patch Tuesday giunge però anche con alcuni problemi noti: in seguito all’aggiornamento KB5003690 del 21 giugno 2021, infatti, a certi utenti continua ad apparire l’errore “PSFX_E_MATCHING_BINARY_MISSING” che impedisce la corretta installazione dell’update. Al momento, Microsoft è ancora al lavoro su una soluzione definitiva, oltre che sulla versione 21H2 di Windows 10 attesa per il rilascio nel mese di ottobre assieme al nuovo Windows 11, in arrivo il 5 ottobre 2021.