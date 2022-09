Windows 10 riceve Patch Tuesday settembre 2022: risolte oltre 60 vulnerabilità sicurezza

La distribuzione del Patch Tuesday di settembre 2022 su Windows 11 riguarda anche la precedente iterazione del sistema operativo, Windows 10: Microsoft ha lanciato un aggiornamento importante in queste ore con molti fix lato sicurezza, essenziali per la protezione dei dispositivi.

Secondo quanto riportato dai colleghi di Windows Latest, questi sono i tre update principali:

Windows 10 20H2 verrà aggiornato alla build 19042.1826

Windows 10 21H1 riceverà la build 19043.1826

Windows 10 21H2 verrà aggiornato alla build 19044.1826

Questo aggiornamento cumulativo include poche funzionalità inedite, correlate principalmente alla gestione di dispositivi da remoto da parte degli amministratori IT e alla protezione da ransomware e attacchi avanzati. In tutto si contano invece 63 vulnerabilità di sicurezza risolte, di cui cinque classificate come “Critiche” e due vulnerabilità zero-day con exploit noti e potenzialmente sfruttabili per condurre attacchi informatici. Tra queste non vengono contate le 16 vulnerabilità di Microsoft Edge risolte prima del Patch Tuesday.

Alcuni dei bug minori risolti riguardano infine il fallimento delle installazioni di giochi, la visualizzazione errata dei colori delle icone ed errori "0x1E" quando si tentava di spegnere o riavviare Windows.

Come sempre, ricordiamo che per accedere a questo aggiornamento su Windows 10 e Windows 11 è sufficiente recarsi su Impostazioni > Windows Update e verificare la disponibilità di aggiornamenti. A questo punto, se alcuni vengono segnalati come disponibili, il sistema dovrebbe procedere con il download automatico.

In conclusione, facciamo presente che un recente update per PowerToys ha reso facilissimo copiare i testi dalle immagini.