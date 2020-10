Windows 10 riceve l'update KB4577063: sistemati WSL, problemi di rete e altri bug

Dopo aver reso disponibile l’October 2020 Update di Windows 10, che richiede pochi minuti per il download essendo estremamente leggero, Microsoft ha anche rilasciato un nuovo aggiornamento facoltativo per tutti i computer con Windows 10 versione 2004 che risolverà i problemi con Windows Subsystem per Linux, rete e molto altro.

Essendo facoltativo, l’update KB4577063 (Windows 10 Build 19041.546, o Build 19042.546 per chi ha già l’aggiornamento di ottobre installato nel proprio computer) non si scaricherà o installerà senza il permesso esplicito da parte dell’utente nella schermata dedicata di Windows Update; potrebbe però essere consigliabile ottenerlo in quanto porta con sé molti fix utili.

Partiamo dal problema più importante risolto dagli sviluppatori di Microsoft: a settembre molti utenti hanno segnalato vari bug con Windows Subsystem for Linux 2, specialmente crash continui, problemi con l’installazione e impossibilità di avviare la feature. Dopo un po’ di tempo è stato scoperto che il colpevole era l’update di sicurezza KB4571756 rilasciato ad agosto, dunque a Redmond hanno iniziato a lavorare proprio per rilasciare un fix ufficiale il prima possibile, contenuto in questa patch.

Altro problema che ha infastidito parecchi utenti è stato quello dell’impossibilità di accedere a Internet in quanto il sistema risultava non trovare alcuna rete disponibile. Questo bug, causato dal May 2020 Update di Windows 10, colpiva il Network Connectivity Status Indicator (NCSI) sul quale dipendono moltissime app come Spotify e Microsoft Store: se esso segnala la mancanza di connessione, anche per errore, allora i programmi non si connettono. Per fortuna quest’ultima patch risolve anche questo problema.

Gli altri fix invece sono i seguenti:

Sistemato bug che fa crashare i giochi che utilizzano l’audio spaziale

Apportate due modifiche per ridurre i problemi di prestazioni nella piattaforma Windows Mixed Reality

Risolti i problemi con Internet quando si utilizzano modem WWAN LTE (4G) che mostrano un’altra connessione a Internet assente nella barra delle notifiche quando si riattiva il dispositivo dalla sospensione

Risolto problema per cui il Local Security Authority Subsystem Service smette di funzionare e riavvia il sistema

Per quanto questa patch sia utile, però, valutate bene se installarla o meno in quanto potrebbe causare problemi con la stabilità del vostro computer.