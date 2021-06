Windows 10 riceve l'update KB5003690: tanti fix e novità importanti lato gaming

L’anticipatissimo aggiornamento di Windows 10 con migliorie lato gaming è finalmente stato rilasciato tramite Windows Update per tutti i PC compatibili. Sebbene si tratti di una patch opzionale, essa porta con sé tante novità interessanti per le performance del dispositivo e anche diversi bug fix particolarmente utili.

Come ripreso da Windows Latest, l’aggiornamento KB5003690 per versioni 21H1, v20H2 e v2004 è pronto per essere scaricato e installato su computer che hanno già avuto accesso all’update di maggio 2021 (dal numero di versione 19043.1081) o precedenti (nel caso di 20H2, si tratta della build 19042.1081, mentre nella versione 2004 si otterrà la Build 19041.1081).

Controllarne la disponibilità è semplice, dato che basta recandosi su Impostazioni > Aggiornamento e sicurezza > Windows Update e infine Controlla aggiornamenti. Nel caso in cui il sistema indichi la presenza di un aggiornamento opzionale, allora sarà sufficiente cliccare su Scarica e installa; altrimenti, se volete evitare eventuali problemi, basterà attendere il Patch Tuesday di giugno 2021.

Tra i fix principali introdotti dagli sviluppatori del colosso di Redmond troviamo innanzitutto la correzione ai problemi della barra delle applicazioni, in particolare il testo sfocato visibile dopo l’abilitazione automatica del widget Notizie e interessi. Inoltre, si segnala la correzione del bug per cui la casella di ricerca non veniva visualizzata correttamente alla disattivazione del medesimo widget.

L’update però si concentra sui miglioramenti lato prestazioni, notati dai colleghi di Windows Latest anche su titoli come Call of Duty: Warzone oppure Overwatch: si nota una minore instabilità nel framerate, meno stuttering e meno anomalie grafiche, oltre che a un aumento degli FPS. Insomma, è veramente un aggiornamento maggiormente dedicato ai videogiochi.

Si segnala inoltre l’imminente disponibilità dell’aggiornamento facoltativo KB5003698, che invece si focalizzerà sul fix di moltissimi bug.