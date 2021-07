Windows 10 riceve l'update KB5004296: risolti problemi lato gaming e altri bug

Mentre Windows 11 continua a diffondersi nei PC di tutto il mondo, Windows 10 riceve l’aggiornamento facoltativo KB5004296 nelle versioni 21H1, v20H2 e v2004 tramite il sistema Windows Update, contenente diverse novità importanti lato bug fix soprattutto per gaming e connessione Internet.

Prima di vedere nel dettaglio gli elementi principali di questa patch, ricordiamo quali sono le build disponibili e per quali versioni del sistema operativo di Redmond:

Windows 10 versione 21H1, aggiornamento di maggio 2021: Build 19043.1151;

Windows 10 versione 20H2, aggiornamento di ottobre 2020: Build 19042.1151;

Windows 10 versione 2004: aggiornamento cumulativo 2021-07 per Windows 10 versione 21H1, oppure 2021-07 per Windows 10 versione 20H2.

Tutte queste versioni dell’aggiornamento, che ricordiamo ancora una volta essere opzionale, sono accessibili tramite Windows Update > Aggiornamento e sicurezza > Controlla aggiornamenti. In tale contesto, la sezione dedicata agli aggiornamenti facoltativi mostrerà la patch solamente se resa disponibile.

Veniamo dunque alle novità che porta con sé: lato gaming, l’ultima build di Windows 10 risolve un problema che impedisce ai servizi di sistema di aprire determinati giochi; altra soluzione riguarda migliorie del framerate e delle prestazioni di gioco; o ancora, è stato risolto un altro bug che impediva agli utenti di abilitare Input Method Editor (IME) nel momento in cui il computer portatile era impostato per lo spegnimento automatico alla chiusura del dispositivo.

Lato connettività si segnala la risoluzione di un problema per cui il sistema operativo non riusciva a rilevare la connessione a Internet quando connesso a una VPN. Inoltre, Microsoft ha aggiunto al changelog una correzione legata ai problemi di stampa su dispositivi collegati via USB. Infine, Windows 10 Build 19043.1151 rimuove il supporto per la sincronizzazione di Windows Timeline tra dispositivi diversi.

Tutte queste novità saranno disponibile anche con il Patch Tuesday di agosto 2021, dunque potete anche decidere di evitare l’aggiornamento in questione in attesa dell’aggiornamento mensile, solitamente ritenuto più sicuro e con meno problemi.

Restando su Windows 11, Microsoft ha confermato che le app Win32 non potranno essere aggiornate tramite Microsoft Store.