Windows 10 riceverà solo un aggiornamento all'anno a partire dal 2021

Già da fine luglio si parlava della possibilità di ricevere soltanto un major update all’anno su Windows 10, ma allora i rapporti apparsi online non convincevano tutti. Ora però, mentre l’aggiornamento 20H2 sta per arrivare, fonti esclusive a WindowsLatest confermano questo cambio di strategia da parte di Microsoft.

A causare questa scelta sono stati diversi fattori: prima di tutto il ritardo nel lancio della nuova piattaforma Windows 10X, che doveva inizialmente arrivare alla fase finale RTM (Release To Manifacturers) nell’autunno 2020 e invece la vedremo soltanto verso aprile-maggio 2021.

Alla luce di questo problema Microsoft avrebbe deciso di posticipare l’aggiornamento primaverile di Windows 10 a una data successiva, o addirittura cancellare l’update 21H1 per passare all’unico update annuale con la versione 21H2 nella seconda metà del 2021. Tale versione non sarà diversa dalla 21H1: avrà le stesse funzioni e innovazioni, soltanto più tardi del previsto.

Inoltre, per quanto concerne gli aggiornamenti in arrivo nel 2020, a WindowsLatest hanno comunicato che Windows 10 20H2 ora è in fase di test e arriverà questo autunno, condividendo però lo stesso pacchetto di aggiornamento cumulativo dell’update 20H1 e utilizzando semplicemente un “pacchetto di abilitazione” per attivare le funzionalità della versione 2009 nella versione 2004 di Windows 10.

Ricordiamo che tra le tante novità in arrivo su Windows 10 ci sono il menu Start completamente rinnovato con animazioni futuristiche, e l’archiviazione delle app scaricate tramite Windows Store per risparmiare spazio su disco e anche banda internet.