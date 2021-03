Windows 10 riceverà grandi cambiamenti con Project Reunion?

Microsoft sta lavorando a Project Reunion dal 2020, progetto pensato per migliorare l'esperienza delle app native su Windows 10 riunendo (da cui il nome) le piattaforme di sviluppo di app UWP e Win32. Questo potrebbe comportare grandi cambiamenti in arrivo per il sistema operativo, ma vediamo perché.

Chi non è particolarmente esperto del mondo Windows non sa che, sin dal rilascio di Windows 8, la società di Redmond ha cercato di rendere più moderne le applicazioni creando il formato UWP (Universal Windows Platform) per permettere agli sviluppatori di produrre app in grado di funzionare su Windows 10, Windows 10 Mobile, Xbox One e HoloLens senza dovere riscrivere il codice per adeguarlo alla rispettiva piattaforma, caricando così la versione unica su Windows Store.

Ciò, però, per molto tempo ha confuso gli sviluppatori poiché creare un programma in Win32 o in UWP ha benefici e difetti specifici, specialmente la necessità di abbandonare una delle due versioni nel caso in cui si debba sviluppare la medesima app nell’altra versione. Di conseguenza, Project Reunion è stato pensato per chiudere il divario tra Win32 e UWP riunendo i due mondi in un’unica proposta che semplifichi le cose.

Microsoft ha infatti dichiarato: “Abbiamo scelto il nome ‘Reunion’ perché si tratta fondamentalmente di unire i due mondi in modo che questa divisione non esista. […] Stiamo anche semplificando le cose per gli sviluppatori che non vogliono distribuire tramite MSIX utilizzano ancora funzionalità che richiedono la cosiddetta ‘identità del pacchetto’, che è il modo in cui il sistema operativo Windows è in grado di mostrare cose come le notifiche o consentire all’app l’utilizzo della Condivisione”.

Se il progetto dovesse giungere a buon fine, entrambe le piattaforme (Win32 e UWP) avranno accesso a tutte le funzionalità, app moderne e interfaccia utente touch-ready su tutte le versioni supportate di Windows 10.

Rimanendo nel mondo Windows, Microsoft ha svelato le nuove icone del sistema operativo negli ultimi giorni e, in particolare, il Chief Product Officer Panos Panay ha dichiarato di essere particolarmente entusiasta del nuovo design dell’OS.