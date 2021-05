Windows 10 riceverà presto uno dei più grandi aggiornamenti del decennio

In seguito alle prime avvisaglie di qualche giorno fa, Microsoft ha confermato ufficialmente il prossimo arrivo di quello che viene definito come "uno dei più grandi aggiornamenti del decennio" per Windows 10.

In particolare, stando anche a quanto riportato da MSPowerUser e The Verge, nonché come potete vedere nel breve video condiviso da WalkingCat su Twitter, nel corso del keynote odierno relativo all'evento Build 2021, Satya Nadella, CEO di Microsoft, ha annunciato che presto verranno svelati dettagli relativi a un update che rappresenta "la prossima generazione di Windows".

Durante il succitato keynote, l'azienda di Redmond è rimasta sul vago e non ha in realtà svelato essenzialmente nulla in merito alle prossime novità in arrivo per quel che riguarda Windows 10. Tuttavia, il breve spazio dedicato al sistema operativo per computer è servito quantomeno per far sapere agli utenti che "qualcosa bolle in pentola".

Ricordiamo che il progetto Windows 10X è stato recentemente "accantonato", quindi le dichiarazioni di Nadella non fanno riferimento a quell'OS. In ogni caso, per chi non lo sapesse, alcune feature relative a Windows 10X saranno integrate in Windows 10. Quali saranno le novità a cui fa riferimento Nadella? Staremo a vedere: nell'ultimo periodo si è parlato molto di rinnovamento dell'interfaccia grafica e nuovo store.