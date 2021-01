Windows 10 potrebbe ricevere novità importanti per il tema scuro

Il grande cambio di design di Windows 10, chiamato anche “Sun Valley”, è già definito da tanti utenti come uno dei più importanti aggiornamenti visivi per il famoso sistema operativo di casa Microsoft, considerate le tante novità che porterà all’esperienza d’uso. Tra queste, in particolare, potrebbe esserci una serie di elementi per la Dark UI.

Secondo fonti che sarebbero a conoscenza dello stato dello sviluppo del Fluent Design, infatti, il colosso di Redmond starebbe prendendo in considerazione la possibilità di rinnovare anche il tema scuro in diverse aree dell’interfaccia utente, addirittura implementando nuove varianti della medesima modalità per creare un aspetto più “unificato”.

Sebbene al momento manchino segni effettivi dell’approdo di queste novità nell’UI oscura, i colleghi di Windows Latest parlano di una serie di modifiche che verranno introdotte con la piattaforma UX WinUI: tra queste figurano gli angoli arrotondati ormai caratteristici del Fluent Design, ed elementi estetici che renderanno il menu Start, la barra delle applicazioni e altre aree importanti di Windows 10 meno scure o comunque più uniformi con il resto dell’interfaccia.

I rapporti attualmente pubblicati online suggeriscono, infine, il lancio delle prime feature in anteprima nelle Build primaverili, mentre la versione finale di Sun Valley arriverà nella seconda metà del 2021 con l’update principale 21H2. Ora come ora non ci resta che aspettare l’imminente aggiornamento 21H1, il quale non porterà grandissime novità e per questo avrà dimensioni piuttosto ridotte - attorno ai 500 MB.

Microsoft sta anche lavorando su Windows 10X, il nuovo sistema operativo modulare che in futuro giungerà in tanti laptop e notebook di fascia bassa simil-Chromebook, ma che al momento risulta funzionante in altri prodotti come Surface Pro 7.