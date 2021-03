Windows 10 sta per ricevere tante novità per la personalizzazione

Microsoft nelle ultime ore ha rilasciato l’aggiornamento cumulativo opzionale KB5000842 per Windows 10 versioni 20H2 e 2004, ma nel mentre gli sviluppatori continuano a pensare sia all’aggiornamento 21H1 che 21H2: quest’ultimo in particolare arriverà tra ottobre e novembre e porterà con sé tante modifiche per la personalizzazione.

Ma di cosa si parla esattamente? Come ripreso anche dai colleghi di Windows Latest, nell’ultima build di anteprima del sistema operativo del colosso di Redmond è stato introdotto il supporto a Windows Spotlight, feature che permetterà agli utenti di cambiare dinamicamente lo sfondo del desktop con wallpaper presi dal database di Bing, esattamente come quelli che normalmente si vedono all’accensione del computer.

Nello specifico, per attivare questa funzionalità basterà recarsi su Impostazioni > Personalizzazione > Sfondo e selezionare “Collezione Spotlight” tra le opzioni degli sfondi, esattamente come potete vedere nell’immagine in calce all’articolo. Fatto ciò, il desktop inizierà a mostrare fotografie stupende di ambienti e panorami da tutto il mondo; inoltre, in base alle proprie preferenze il machine learning implementato nel codice cambierà le immagini selezionate per soddisfare ogni utente.

Altra novità sarà la nuova impostazione di personalizzazione della tastiera touch per modificarne l'aspetto cambiando colori dei tasti, dei bordi, opacità dello sfondo, dimensioni e scala della tastiera e molto altro ancora. Questa novità minore sarà particolarmente interessante per gli utenti possessori di un notebook convertibile con monitor touchscreen, dato che potranno rendere più distinguibile il dispositivo esattamente come nel caso dei propri smartphone.

Infine, terza impostazione notata dai tipster del settore è "Utilizzo dispositivo", pensata appositamente per ottimizzare l’esperienza d’uso di Windows 10 con consigli relativi a strumenti e servizi offerti da Microsoft. Anche questa feature è completamente facoltativa e richiederà la condivisione dei dati di utilizzo del dispositivo da parte degli utenti per accedere all'elenco dei consigli. Al momento si parlerebbe di sei categorie principali: giochi, lavoro scolastico, creatività, intrattenimento, affari e famiglia.

Tutti questi miglioramenti arriveranno entro la fine dell'anno, dunque non ci resta che attendere pazientemente le novità con il fatidico aggiornamento 21H2. Intanto, online sono apparse anche le nuove icone Fluent per “Esplora File”, le quali mostrano un cambiamento estetico notevole rispetto a come conosciamo Windows 10 oggi.