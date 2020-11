Windows 10, riconosciuti altri due bug causati dall'ultimo aggiornamento: come risolverli

Il Patch Tuesday di ottobre 2020 per Windows 10, rilasciato a metà mese con le consuete correzioni di bug e miglioramenti a varie feature, ha portato con sé anche alcuni altri problemi che peggiorano l’esperienza d’uso di molti utenti, causando le famose “schermate blu della morte” e impedendo di aggiornare i prodotti del pacchetto Office.

Vediamo prima quest’ultimo bug: diversi utenti hanno segnalato tramite i forum Microsoft e non solo che dopo l’installazione del Patch Tuesday ricevono errori quando tentano di aggiornare la suite Office, soprattutto il messaggio “Download del file Office 365 non riuscito, errore =”. In risposta a queste segnalazioni, l’ingegnere Microsoft David James ha avvisato tramite Twitter che la patch in questione potrebbe impedire sia al Configuration Manager che a Memcm di scaricare questi update, e anche che l’azienda di Redmond è a conoscenza di questo bug e sta lavorando su una soluzione definitiva.

Ma Microsoft è anche al corrente di un bug del processo di aggiornamento di Windows 10 che causa la perdita del certificato, causando così problemi durante l’accesso a funzionalità di vario tipo, applicazioni e siti Web: il consiglio dell’azienda è quello di evitare di installare la patch tramite USB, DVD e file ISO, oppure gestire l’update utilizzando software come Windows Server Update Services (WSUS).

Entrambi questi bug causano schermate blu, schermi neri, problemi con le prestazioni del PC, con l’audio e altri problemi ancora; per ora, se riscontrate questi problemi a causa degli ultimi update, l’unico rimedio è disinstallare la patch e aggiornare i prodotti Office su un sistema senza patch, per poi reinstallarla.

Questi, tra l’altro, non sono gli unici problemi segnalati dall’utenza: dopo il lancio dell’October 2020 Update, infatti, parecchi utenti hanno segnalato due bug particolarmente fastidiosi: uno interrompe la connessione a Internet, mentre l’altro indicherebbe nelle varie tessere del menu Start che le applicazioni si starebbero aggiornando quando in realtà non c’è nessun update in corso, impedendone così il corretto avvio.