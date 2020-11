Windows 10, rilasciati gli ultimi driver Intel: tutte le novità e come scaricarli

L’aggiornamento di novembre di Intel per Windows 10 versione 1709 e successive è disponibile per il download. Dopo il rilascio della patch dedicata alla connessione Wi-Fi, giunta assieme ad altri driver grafici NVIDIA, ora l’azienda di Santa Clara ha reso disponibile il driver DCH 27.20.100.8935 per risolvere bug e migliorare le performance.

Stando a quanto riportato anche dai colleghi di Windows Latest, nel log delle modifiche appare innanzitutto una modifica per migliorare le prestazioni del sistema durante lo streaming di video su YouTube, dato che di recente è stato segnalato un bug di Chromium su Windows 10 versione 2004 e successive che influenzano negativamente la gestione di attività legate alla visione di video in streaming (dunque non solo YouTube ma, potenzialmente, anche Twitch e altri siti). Con questo update è possibile che gli utenti possano riprendere a vedere i video senza più problemi come perdite di fotogrammi o, nel caso di Twitch, interruzioni del feed live.

Poi si passa alle correzioni di bug e anomalie grafiche su giochi come Crysis Remastered, Doom Eternal, World of Warcraft, Civilization 6: Gathering Storm, Forza Horizon 4 e altri titoli. In termini invece di supporto hardware non è cambiato molto: verranno supportati processori dalla sesta generazione fino all’undicesima, ma anche CPU Pentium e Celeron.

Per scaricare i nuovi driver Intel DCH versione 27.20.100.8935 basterà utilizzare lo strumento Driver & Support Assistant fornito dalla stessa azienda; se attualmente non risulta disponibile per il vostro PC non preoccupatevi, potrebbe giungere nei prossimi giorni ed entro la prossima settimana.

Nel mentre potete vedere le ultime anteprime del nuovo Fluent Design, trapelate online grazie a Microsoft stessa che, forse senza accorgersene, ha diffuso tramite l’app Suggerimenti qualche screenshot dell’interfaccia utente attualmente in fase di sviluppo e attesa per fine 2021.