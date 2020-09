Windows 10, rilasciato update cumulativo prima del Patch Tuesday: ecco le novità

Microsoft ha rilasciato la patch 19041.448 per Windows 10 versione 2004 (May 2020 Update) poco prima del Patch Tuesday di settembre. Questo aggiornamento arriva un po’ in ritardo rispetto alla tabella di marcia prevista dall’azienda di Redmond e porta con sé fix importanti a vari servizi.

L’update KB4571744 in realtà è facoltativo e serve agli sviluppatori per testare nuove feature e avere un’anteprima di tutte le novità in arrivo nel Patch Tuesday dell’8 settembre, ma anche i clienti più “casual” possono scaricarla senza alcun problema. La patch non contiene le nuove animazioni e i suoni inediti per la tastiera touch di Windows 10, ma contiene tutti questi fix:

Risolto un problema con la deframmentazione delle SSD

Sistemato un problema che potrebbe impedire il caricamento di ActiveX.

Risolto un problema che potrebbe causare il blocco delle app che utilizzano la funzione di disposizione del testo personalizzata in determinate situazioni.

Ridotta la probabilità di caratteri mancanti.

Risolto un problema che impedisce agli utenti di ridurre le dimensioni delle finestre.

Risolto un problema che causa la chiusura della tastiera touch quando si tocca un tasto.

Fornita la possibilità di utilizzare Dolby Atmos for Headphones e DTS Headphone: X in modalità 24 bit su dispositivi che supportano l'audio a 24 bit.

Sistemato un problema con una schermata di accesso sfocata.

Risolto un problema con Windows Update che non risponde durante il controllo degli aggiornamenti.

Risolto un problema che causa l'interruzione di Esplora file quando si sfogliano directory di immagini non elaborate e altri tipi di file.

Migliorata l'esperienza del tablet per dispositivi convertibili o ibridi in scenari ancorati.

Migliorata l'esperienza utente delle pagine di registrazione di Windows Hello per la configurazione di volti e impronte digitali.

Aggiornato un problema che ti impedisce di sbloccare un dispositivo se hai digitato uno spazio prima del nome utente quando hai effettuato il primo accesso al dispositivo.

Risolto un problema che rallenta l'apertura delle applicazioni.

Risolto un problema che impedisce alle app di scaricare un aggiornamento o di aprirsi in determinate situazioni.

Sistemato un problema che causa la chiusura imprevista delle applicazioni di Microsoft Office quando si utilizza un IME coreano.

Aggiornate le informazioni sul fuso orario per lo Yukon, Canada.

L’utente ovviamente può scegliere se scaricare questo update cumulativo o meno. Tutte queste correzioni arriveranno anche con il Patch Tuesday dell’8 settembre. Nel mentre, Microsoft sta pensando a un cambio particolare di strategia per gli update: dal 2021 potrebbe portare solo un aggiornamento principale all'anno.