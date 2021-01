Windows 10, rilasciato l'update opzionale KB4598298: risolti alcuni bug noiosi

Dopo il lancio del Patch Tuesday di gennaio 2021, Microsoft ha ripreso a rilasciare anche aggiornamenti opzionali con bug fix e piccole novità non strettamente necessarie ma comunque interessanti, come nel caso dell’ultima Build KB4598298 per Windows 10 versione 1909: ecco di cosa si tratta.

Innanzitutto, riteniamo doveroso specificare che essendo un update facoltativo non verrà scaricato o installato automaticamente: sarà dunque necessario seguire il percorso Start > Impostazioni > Aggiornamenti e sicurezza > Visualizza aggiornamenti facoltativi e selezionare la patch in questione, per poi scaricarla e infine installarla. Con ogni probabilità, le novità di questa patch arriveranno su tutti i PC con Windows 10 – anche le versioni 2004 e 20H2 – nel corso di febbraio con il nuovo Patch Tuesday, ergo l’update può essere anche ignorato senza alcun problema.

Ma veniamo alle novità più importanti della Build KB4598298: la prima è un fix riguardante un bug che generava un messaggio di errore alquanto strano, ovvero “Il nome della directory non è valido”, in caso di apertura di un documento presente sul desktop come collegamento; la seconda, invece, è un altro fix per cui Windows 10 non era in grado di estrarre file da un archivio ZIP disponibile solo online in caso di clic con il tasto destro del mouse.

Non mancano però piccole migliorie per funzionalità già presenti nel sistema operativo e aggiunte molto particolari come un messaggio di stato di fine servizio (EOS) nella pagina Windows Update nel caso in cui la versione di Windows 10 installata nel vostro PC non rientri più tra quelle supportate dal colosso di Redmond. In questo modo, ogni utente saprà subito che dovrà aggiornare forzatamente i dispositivi in questione.

Infine, questa nuova Build per Windows 10 cambierà anche il modo in cui i componenti di runtime di DirectX 12 vengono caricati sul sistema operativo, dividendo d3d12.dll in due parti per consentire aggiornamenti più rapidi.

Il primo aggiornamento principale dell’anno, intanto, sta per arrivare su tutti i nostri PC con Windows 10: la patch 21H1, infatti, sarebbe già stata finalizzata e il suo lancio sarebbe imminente.