Windows 10, rimosso l'accesso a una nota pagina del Pannello di controllo

Dopo aver trattato la novità relativa all'interazione tra smartphone Samsung e Windows 10, torniamo a parlare del sistema operativo di Microsoft per via di una decisione ben precisa dell'azienda di Redmond.

In particolare, stando anche a quanto riportato da SlashGear, l'azienda di Satya Nadella ha scelto di rimuovere alcune opzioni dell'ormai "superato", ma ancora utilizzato da alcuni utenti, Pannello di controllo. Più precisamente, l'October Update 2020, arrivato a fine ottobre 2020, ha eliminato la schermata "Sistema", ovvero quella che potete vedere nello screenshot presente in calce alla notizia. Quest'ultima è nota a molti utenti, in quanto è stata utilizzata, nel corso degli anni, per dare una rapida occhiata alle specifiche del computer, nonché al suo numero di serie.

Fino ad oggi c'erano delle possibilità di abilitare "in modo alternativo" la pagina anche dopo aver installato l'October Update 2020, ma, stando anche a quanto riportato da Windows Latest, nelle ultime ore gli utenti Insider stanno segnalando che Microsoft sembrerebbe aver messo fine ai vari workaround. Questo riguarda la versione Insider, ma la società di Redmond potrebbe presto effettuare questa scelta anche per quanto riguarda la build stabile di Windows 10.

Insomma, sembra proprio che una delle pagine più note del Pannello di controllo stia per sparire definitivamente. In ogni caso, le altre opzioni del Pannello di controllo non dovrebbero subire variazioni e risulta comunque possibile accedere ad alcune informazioni sul sistema tramite il nuovo percorso Impostazioni > Sistema > Informazioni sul sistema.